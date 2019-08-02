Московский холод побил все рекорды СССР

Июль текущего года стал самым холодным в Москве за прошедшие 100 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Вместе с тем за последние 140 лет июль 2019-го войдет лишь в число 20 самых холодных, отметила синоптик.

Среднемесячная температура в минувшем месяце составила плюс 16,7 градуса, в июне — 19,6 градуса. Подобная аномалия, по словам Поздняковой, бывает крайне редко. Такие случаи фиксировались, в частности, в 1965-м и 1979 году.

В последние дни в Москве наблюдается устойчивая холодная погода. После того как 27 июля температура достигла плюс 29 градусов, воздух резко охладился до 16-18 градусов. Ночью фиксировались похолодания до восьми градусов.

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