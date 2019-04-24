Сегодня в 18:08

Московская погода побила семилетний рекорд

Новости /
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Температура воздуха в Москве в среду, 24 апреля, побила рекорд семилетней давности. Об этом сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Как уточнил метеоролог, днем воздух в столице прогрелся до плюс 22,3 градуса. До этого температурный рекорд для 24 апреля принадлежал 2012 году — тогда столбики термометра в городе поднялись до отметки в 21,3 градуса выше нуля.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 апреля, в московском регионе станет еще теплее. Так, в столице ожидается до плюс 23 градусов, по области — до плюс 24 градусов.

Ранее сообщалось, что среда, 24 апреля, стала самым теплым днем в столичном регионе с начала года. Как отмечали метеорологи, аномально теплая для апреля погода сохранится в Москве и Подмосковье до конца рабочей недели.

Загрузка...
Загрузка...
Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.