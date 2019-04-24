Московская погода побила семилетний рекорд

Температура воздуха в Москве в среду, 24 апреля, побила рекорд семилетней давности. Об этом сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Как уточнил метеоролог, днем воздух в столице прогрелся до плюс 22,3 градуса. До этого температурный рекорд для 24 апреля принадлежал 2012 году — тогда столбики термометра в городе поднялись до отметки в 21,3 градуса выше нуля.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 апреля, в московском регионе станет еще теплее. Так, в столице ожидается до плюс 23 градусов, по области — до плюс 24 градусов.

Ранее сообщалось, что среда, 24 апреля, стала самым теплым днем в столичном регионе с начала года. Как отмечали метеорологи, аномально теплая для апреля погода сохранится в Москве и Подмосковье до конца рабочей недели.