Московская школьница попала в больницу из-за отравления слабительным

16-летняя школьница из Москвы пыталась похудеть с помощью слабительных таблеток и попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, последние два месяца девочка покупала таблетки в аптеке. Уточняется, что препарат отпускается без рецепта. На днях школьница приняла слишком большую дозу и почувствовала себя плохо. Затем состояние девочки ухудшилось, и ее увезли в больницу с острым отравлением.

Подростка положили в детскую ГКБ имени Филатова. По предварительным данным, сейчас состояние пациентки оценивают как удовлетворительное.

Ранее 13-летняя школьница покончила с собой на северо-востоке Москвы. По некоторым сведениям, накануне молодой человек сообщил девочке, что не хочет продолжать с ней отношения.

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