Московская школьница попыталась покончить с собой после заваленного ЕГЭ

Московские врачи спасли 17-летнюю школьницу, пытавшуюся покончить с собой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

ЧП произошло вечером 5 августа в Береговом проезде на западе Москвы после того, как девушка получила результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и поняла, что завалила его, не набрав нужных баллов для поступления в тот вуз, о котором мечтала.

О попытке суицида она сообщила своему парню, который сразу же вызвал скорую. «Благодаря быстрым действиям молодого человека, а также слаженной работе медиков, школьницу удалось спасти», — сказал изданию источник в медицинских кругах.

Жизни и здоровью девушки сейчас ничего не угрожает, однако полиция начала проверку. Оперативникам удалось установить, что москвичка находилась в сильном стрессе от полученных результатов экзамена.

Ранее сообщалось, что выпускник Бауманской инженерной школы №1580 Дмитрий Савичев сдал (ЕГЭ) на 400 баллов. Хорошие результаты также получили еще один выпускник этой школы Юрий Петряев и Вера Цуркис из школы №1568 — по 397 баллов каждый.

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