Московская весна начнется с мороза

В конце февраля в Москве выпадут сильные осадки в виде дождя со снегом, а 1 марта жителям столицы стоит ожидать понижения температуры. Об этом в четверг, 27 февраля, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С субботы 29 февраля давление будет расти уже более заметно, будет облачная погода с прояснениями, но уже преимущественно без осадков. Температура существенно не изменится, а в первый календарный день весны ночные температуры понизятся, поскольку давление заметно подрастет. Мы прогнозируем -2...-7 градусов, днем — 0...+5 градуса», — отметил он.

Специалист добавил, что в начале весны будет проглядывать солнце. Уже 2 и 3 марта морозы отступят и температура воздуха вновь повысится, однако возможны осадки. При этом, отметил Вильфанд, весна придет в Москву только в середине апреля.

25 февраля в Росгидромете предупредили, что в Москве резко испортится погода: начиная со среды, 26 февраля, столицу накроет циклон, который принесет обильные осадки. По данным метеорологов, в ближайшие дни погодные условия ухудшатся и станут некомфортными для жителей столицы. Ожидается, что в Москве может выпасть до 12 миллиметров осадков, что составляет около трети месячной нормы (36 миллиметров).

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