Московская винотека объявила о поиске сотрудника с искаженным обонянием

Винотека в Москве ищет кависта с паросмией — искаженным обонянием. Вакансия появилась на одном из сайтов по подбору персонала.

От будущего сотрудника требуется иметь дефект обоняния после перенесенного COVID-19, чтобы консультировать клиентов с похожей проблемой. В обязанности кависта входит помощь покупателям с паросмией и подбор вина, которое покажется им привлекательным с учетом искажения запахов. Также специалист будет участвовать в составлении «особой карты» напитков для таких клиентов.

«Удовольствие от вина и еды завязано на ароматах, приспособиться к новым обстоятельствам после болезни — непростая, но решаемая задача. Она и станет нашей (и вашей) миссией», — сообщила компания в описании вакансии.

Ранее в Москве открыли вакансию специалиста по просмотру TikTok с зарплатой 250 тысяч рублей. В обязанности сотрудника входит просмотр роликов в соцсети не менее восьми часов в день и распространение смешных видео во внутренних чатах.

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