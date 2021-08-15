В Москве объявили о поиске специалиста по TikTok с зарплатой 250 тысяч рублей

На одном из сайтов по поиску работы появилось объявление о поиске соискателя на должность «Junior специалист по просмотру TikTok» в Москве. Кандидату, успешно прошедшему собеседование, предлагают зарплату 250 тысяч рублей в месяц.

В должностные обязанности сотрудника входит просмотр видеороликов и распространение «смешных» видео во внутренних чатах. Смотреть тиктоки необходимо не менее восьми часов в день. Работодатель отмечает, что кандидату необходимо без труда уметь продолжить слова любой песни из TikTok, а также обладать развитыми мышцами большого пальца, которые необходимы для листания ленты.

В конце мая стало известно, что самой высокооплачиваемой работой в Москве стала вакансия директора по E-commerce в международной текстильной фирме. Специалисту готовы платить 400 тысяч рублей. На втором месте по прибыльности расположилась должность менеджера по продажам строительных материалов, где сотрудник может получать до 300 тысяч рублей в месяц.

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