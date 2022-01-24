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Московские архитекторы не удивились критике в свой адрес

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Московские архитекторы не удивились критике в свой адрес
Фото: Depositphotos

Архитекторов Александра Цимайло и Николая Ляшенко раскритиковали в соцсетях за новый проект гастрокластера, который скоро появится на углу Сытинского переулка, между сквером и театром имени Пушкина. Однако критике специалисты не удивились, о чем и сообщили в разговоре с «Мослентой».

«Ко всему уже привыкли. В архитектурном бюро мы с Николаем Ляшенко партнеры. И когда несколько лет назад утвердили нашу концепцию жилого комплекса White Khamovniki, нас тогда сразу назвали геями-варварами. Такой вот эпитет был в нашу сторону. Так что нас уже сложно чем-то удивить», — рассказал Цимайло.

Ляшенко при этом добавил, что, скорее всего, в мире нет такого проекта, по которому бы не нашлось недовольных. «И это не только у нас, с такой проблемой архитекторы сталкиваются во всем мире. Понятно, что найдется какое-то число людей, которые скажут: "Ваша работа — адское говно", — отметил в беседе специалист.

Ранее сообщалось, что московские архитекторы отказались копировать историческую застройку.

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