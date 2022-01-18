Названы самые утопические проекты московских архитекторов

Утопические проекты царской России были связаны со строительством больших храмов. Изначально знаменитый Храм Христа Спасителя планировали возвести на Воробьевых горах, но строительные работы застыли на этапе фундамента, а руководившего проектом архитектора отправили в ссылку за растраты.

Еще одним подобным проектом, однако отчасти реализованным, стал Александро-Невский собор на Миусской площади. Строительство храма на народные деньги затянулось, а в 1950-х годах его снесли.

Эпоха, запомнившаяся архитектурными утопиями, пришлась на 1920-1930-е годы. «В Москве шел активный поиск архитектурного облика города нового типа — столицы первого социалистического государства, столицы коммунистического мира», — пояснил Змеул. В те годы начали разрабатывать первые планы развития города.

Новый образ столицы был создан в сталинском плане 1935 года. «Если бы генплану 1935 года суждено было воплотиться, весь город ориентировался бы на спроектированный (архитектором) Борисом Иофаном Дворец Советов. Планировалось, что его высота вместе с венчающей здание стометровой статуей (революционера) Владимира Ленина составит 415 метров», — рассказал эксперт.

Ранее известный российский архитектор Борис Левянт объяснил, почему в Москве нет пешеходного маршрута до Лубянки. Он отметил, что когда-то такая возможность рассматривалась, однако правоохранительные органы выступили категорически против.