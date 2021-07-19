Московские бомжи облюбовали престижный район столицы

Московские бомжи облюбовали элитные Хамовники. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Бездомные устроили лежбище в самом начале Комсомольского проспекта, у метро «Парк культуры». В общественной организации «Социальный патруль» объяснили, что установившаяся в регионе погода позволяет бомжам с комфортом располагаться на улицах и в парках. «Сейчас ночевать в подъездах и раздражать людей у них нет резона», — отметили там.

Жители Хамовников считают, что как минимум одной из причин появления большого числа бездомных является близость к воде. Около ведущих к воде лестниц на Фрунзенской, Ростовской и Саввинской набережных часто можно наблюдать спасающихся от жары людей.

В муниципалитете района Хамовники сказали, что жалобы на бездомных к ним не поступали.

Ранее в Аршиновском парке в районе Царицыно местные жители заметили подозрительных людей, которые уже несколько дней живут на пригорке у пруда. Одна из подписчиц группы «Царицыно.Соседи» в Facebook опубликовала фотографии с подписью: «Вот уже несколько дней они там спят, едят, пьют, курят и, извините, гадят. Рядом пройти страшновато». Девушка полагает, что на территории парка поселились бомжи.