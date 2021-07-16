Подозрительные люди заселились в московский парк

В Аршиновском парке в районе Царицыно местные жители заметили подозрительных людей, которые уже несколько дней живут на пригорке у пруда. Информация об этом появилась в группе «Царицыно.Соседи» в Facebook.

Одна из подписчиц опубликовала фотографии с подписью: «Вот уже несколько дней они там спят, едят, пьют, курят и, извините, гадят. Рядом пройти страшновато». Девушка полагает, что на территории парка поселились бомжи.

Одна из участниц группы подтвердила слова автора снимков. «Ночью и там спят, и на скамейках вдоль Бакинской улицы. Около проходной больницы и днем и ночью бомж сидит», — написала она. Люди призвали бороться с такими жильцами нарядом полиции.

Ранее жительница Обручевского района пожаловалась на неадекватное поведение женщины, проживающей в одном из домов по улице Челомея.«Бросала в ребенка с собакой банки с жидкостью, заклеенные скотчем», — написала москвичка в комментариях к одному из постов в районной группе в Facebook. Неизвестным «снайпером» оказалась пожилая женщина, регулярно кидающаяся различными предметами в собак и прохожих. По словам пользователей, они неоднократно обращались в полицию из-за странных «снарядов», вылетающих из окна.

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