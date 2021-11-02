Московские частные клиники помогали мигрантам незаконно въезжать в Россию

Приезжие из Средней Азии незаконно пересекали границу с Россией по поддельным документам. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщила пресс-служба МВД.

Двое граждан Узбекистана договорились с представителями частных медклиник Москвы о том, что те за деньги будут помогать им и изготавливать для мигрантов приглашения на въезд в Россию. В них вносились фиктивные сведения о выявленных заболеваниях и необходимости пройти лечение в медучреждениях столицы. При пересечении границы в аэропортах мигранты представляли должностным лицам эти документы и въезжали на территорию страны, сообщили в пресс-службе.

Также там отметили, что когда сотрудники пограничного контроля проводили проверку подлинности приглашений, работники медцентров подтверждали ложные сведения о наличии у иностранцев заболеваний. Фактически же мигранты прибывали в столицу не для лечения, а для работы.

Организаторы нелегального канала миграции задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

Ранее глава фонда помощи мигрантам рассказала о пользе геномной регистрации приезжих. По ее словам, это может понизить уровень преступности в стране.