Московские дачники перед праздниками устроили давку в строительных магазинах

В московских строительных и садовых центрах перед майскими праздниками образовались очереди. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Издание отмечает, что после продления режима самоизоляции многие москвичи решили провести праздники за городом. При этом по пути на дачу некоторые из них заезжают в магазины за садовыми инструментами. В соцсетях появились фото давки в одном из строительных гипермаркетов столицы. На снимке видно, как десятки людей с полными тележками выстроились в очередь перед кассой, не соблюдая дистанцию.

Корреспондент «Комсомольской правды» отправился в один из таких центров. По его словам, очередь в гипермаркет начинается на улице, еще около 50 человек стоят у входа. «Часть магазинов этого бренда на время карантина закрыли, но большинство работают. Уже на парковке стало ясно: народа тут много. Найти свободное местечко оказалось так же тяжело, как в былые докарантинные времена», — отмечает издание.

Ранее заведующая отделением ранней профилактики семейного неблагополучия филиала «Северное Бутово» семейного центра «Гелиос» столичного департамента труда и социальной защиты населения Анастасия Чудина посоветовала москвичам на майские праздники жарить шашлыки дома. «Конечно, совсем не хочется нарушать еще одну ежегодную традицию — шашлыки на майских праздниках. Шашлык можно приготовить в домашних условиях, например, в духовке», — отметила психолог.

28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал продление режима самоизоляции в столице еще на две недели — до 12 мая. Он подчеркнул, что соблюдать режим самоизоляции надо в обязательном порядке «так же строго, как было и до этого» и в Москве, и в Московском регионе. До этого столичные власти отмечали, что москвичи устали от самоизоляции и стали менее ответственно относиться к ее соблюдению.

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