Московские десантники разгромили интим-магазин и порвали продавцу ухо в день ВДВ

Трое московских десантников ворвались в интим-магазин в центре города и разгромили его в день Воздушно-десантных войск (ВДВ), 2 августа, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника телеканала, инцидент произошел на улице 1905 года. Дебоширы избили продавца и вырвали из его уха серьгу, устроили погром в магазине и скрылись.

Ранее сообщалось, что участники движения «Лев против» устроили потасовку с отмечающими День ВДВ десантниками в московском парке Горького. Активисты просили отдыхающих в тельняшках прекратить распивать алкоголь в общественных местах и в ряде случаев сталкивались с бурной реакцией. В конфликт пришлось вмешаться ОМОН, произошли задержания.

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