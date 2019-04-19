Сегодня в 11:43

Московские дороги оккупируют дачники

Новости /
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Вечером в пятницу на московских дорогах ожидаются пробки из-за большого количества машин, выезжающих из города. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

«Сегодня пятница, вторая половина апреля, погода отличная, а значит вечером (и ближайшие несколько месяцев по пятницам) ждем дачные пробки», — говорится в сообщении. Тем, кто собирается покинуть город, рекомендуют делать это либо до 15:00, либо после 21:00.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 11:30 мск загруженность дорог оценивается в 6 из 10 баллов. Наибольшие затруднения наблюдаются в центре города: на Садовом и Бульварном кольцах. К 18:00 загруженность вырастет до восьми баллов.

Ранее в ЦОДД сообщили, что в городе начался ремонт дорог. Из-за этого ожидаются затруднения движения.

Загрузка...
Загрузка...
Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.