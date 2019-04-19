Московские дороги оккупируют дачники

Вечером в пятницу на московских дорогах ожидаются пробки из-за большого количества машин, выезжающих из города. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

«Сегодня пятница, вторая половина апреля, погода отличная, а значит вечером (и ближайшие несколько месяцев по пятницам) ждем дачные пробки», — говорится в сообщении. Тем, кто собирается покинуть город, рекомендуют делать это либо до 15:00, либо после 21:00.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 11:30 мск загруженность дорог оценивается в 6 из 10 баллов. Наибольшие затруднения наблюдаются в центре города: на Садовом и Бульварном кольцах. К 18:00 загруженность вырастет до восьми баллов.

Ранее в ЦОДД сообщили, что в городе начался ремонт дорог. Из-за этого ожидаются затруднения движения.