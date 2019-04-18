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Москва замедлится из-за ремонта

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В столице начались работы по ремонту дорожного покрытия, в связи с чем движение будет частично ограничено. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

По данным специалистов, по этой причине в городе ожидаются затруднения на дорогах. «Основной объем работ будет реализован в ночное время, чтобы не мешать автомобилям, однако частично ремонт может проводиться и днем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преимущественно заторы прогнозируются в центральной части Москвы и на МКАД.

В ЦОДД рекомендуют столичным водителям заранее планировать маршруты поездок, особенно в часы пик.

17 апреля стало известно о том, что на Арбате начнется ремонт плиточного покрытия. В прошлый раз ремонт на исторической улице проводили в 2008 году. Отмечалось, что за это время часть покрытия пришла в неудовлетворительное состояние.

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