Московские дороги стали самыми безопасными в России

В столичном регионе зафиксировано наименьшее количество смертей на дорогах среди всех российских городов. Об этом заявил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, передает в среду, 29 мая, радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, несмотря на то, что Москва является лидером по количеству транспортных средств и данный показатель ежегодно растет, она также остается самым безопасным городом на территории страны.

«Наша цифра 2018 года — 3,7 погибших на дорогах на сто тысяч», — сообщил Ликсутов, добавив, что аналогичный показатель по всей России составляет 12 погибших. Таким образом, показатель столицы ниже среднего почти в четыре раза.

23 апреля сообщалось, что число погибших в автомобильных авариях на дорогах столицы сократилось в 2,5 раза за последние 15 лет. По мнению Ликсутова, это произошло благодаря комплексному подходу к развитию транспортной системы, в частности реализации крупных транспортных проектов.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!