Московские гостиницы вошли в рейтинг лучших отелей мира

Пять московских гостиниц вошли в рейтинг лучших отелей мира Forbes Travel Guide-2020. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму, передает агентство «Москва».

Жюри оценивает отели, рестораны и спа-центры по трем категориям: «пять звезд», «четыре звезды» и «рекомендовано». В 2020 году высшей отметки удостоена столичная гостиница Four Seasons Hotel Moscow. Отели Lotte Hotel, The Ritz-Carlton и Ararat Park Hyatt получили оценку «четыре звезды», а гостинице The St. Regis Nikolskaya присудили рейтинг «рекомендовано».

Всего в списке представлены 1 898 гостиниц, ресторанов и спа-центров из 73 стран мира. 70 объектов получили высшую оценку, «четыре звезды» получили 120 заведений, еще 81 рекомендовали к посещению.

Рейтинг Forbes Travel Guide составляется с 1958 года. Жюри состоит из представителей гостиничной и ресторанной индустрии и обновляется каждые два года. Инспекторы посещают гостиницы и рестораны анонимно как обычные гости. Гостиницы оценивают по 900 критериям — 75 процентов оценки основаны на уровне обслуживания (уборка, еда и бар, общение с гостями), оставшиеся 25 процентов определяются качеством интерьера, отделки и мебели.

