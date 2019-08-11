Московские холода напомнили о сталинских временах

Первая декада августа в Москве стала самой холодной за последние 69 лет, уступив лишь августу 1950 года, когда секретарем ЦК КПСС был Иосиф Сталин. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает центр погоды «Фобос».

По данным метеорологов, средняя температура воздуха в этом месяце составила плюс 14,2 градуса, что на 4 градуса ниже нормы. «Напомним, что средняя температура первой декады августа 1950 года составила плюс 13,6 градуса», — уточнили в «Фобосе».

Там добавили, что пока нынешний август также опережает норму по осадкам. Так, за первую декаду в городе уже выпало 43 миллиметра осадков, что составляет 56 процентов месячной нормы.

При этом синоптики пообещали, что во второй декаде августа в Москву придет потепление, и температура вернется к нормальным для этого времени значениям. Кроме того, ожидается, что дождей станет меньше.

Ранее сообщалось, что ночь на 5 августа стала в Москве самой холодной с начала лета. В ночные часы температура в городе опускалась до плюс 6,7 градуса. При этом на востоке Московской области и вовсе похолодало до плюс 1,9 градуса.

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