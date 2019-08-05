Москву накрыли аномальные холода

Ночь на понедельник, 5 августа, стала в Москве самой холодной с начала лета. Об этом сообщила РИА Новости сотрудница центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, в ночные часы температура в городе опускалась до плюс 6,7 градуса. При этом на востоке Московской области и вовсе похолодало до плюс 1,9 градуса.

В понедельник днем в столице также будет наблюдаться аномально холодная погода, отметила Волосюк. «Температурный режим будет на 8-10 градусов отставать от нормы... Температура аномально низкая. И такого затянувшегося холода не было за все время инструментальных наблюдений», — уточнила она.

Так, по прогнозам синоптиков, столбики термометров в Москве покажут до плюс 12-14 градусов, в Подмосковье — до плюс 10-15 градусов. Также в столице будет зафиксировано аномально низкое атмосферное давление — 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее метеорологи пообещали, что летнее тепло вернется в столицу в середине следующей недели. Как ожидается, в среду, 7 августа, температура в городе вернется к климатической норме и достигнет плюс 22 градусов, а в четверг и пятницу, 8 и 9 августа, потеплеет до плюс 23-24 градусов.

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