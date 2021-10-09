Московские компании объявили себя pet-friendly

Альфа-Банк вслед за магазинами «Вкусвилл» объявил себя pet-friendly — теперь клиенты могут приходить в офисы компании вместе со своими животными. Об этом пресс-служба банка объявила на странице организации в Facebook.

«А к вам можно с собакой? Мы столько раз слышали этот вопрос в наших офисах, что решили ответить сразу всем: да, можно. Приходите к нам с питомцами. В pet-friendly-офисах Альфа-Банка мы предусмотрели все, чтобы вам с питомцем было комфортно», — говорится в сообщении.

На данный момент всего пять таких отделений, куда можно прийти с домашними животными. Все они расположены на территории Москвы.

Еще в августе текущего года компания «Вкусвилл» объявила, что теперь клиенты могут заходить в магазины вместе со своими собаками, однако при условии, что рост животного не превышает 35 сантиметров в холке. Проверить это можно с помощью собачьих ростомеров, установленных на входе.

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