Московские квартиры временно охладят

Московская объединенная энергетическая компания снизит подачу тепла в столичные квартиры в связи с кратковременным потеплением. Об этом сообщается на странице организации в Facebook в четверг, 17 октября.

В частности, будут снижены параметры по давлению и температуре, а также объем теплоносителя, циркулирующего в сети, с 250 тысяч кубических метров в час до 200 тысяч. «При таких параметрах в квартирные радиаторы обеспечивается поступление теплоносителя температурой 38-45 градусов», — указано в сообщении.

Отмечается, что в период весеннего и осеннего межсезонья колебания наружной температуры воздуха влияют на регулирование внутридомовых температурных режимов, в результате чего горожане нередко жалуются на холод или жару в квартирах.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве в четверг, 17 октября, приблизится к рекордной. По данным синоптиков, столица окажется в теплом секторе циклона, в связи с чем воздух может прогреться до плюс 15-17 градусов. Они также добавили, что прошедшая ночь стала одной из самых теплых ночей октября.

Отопительный сезон в городе стартовал в конце сентября.

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