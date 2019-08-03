Московские люксовые авто на спецстоянках посчитали

В столице за июль на спецстоянки было транспортировано 196 автомобилей класса «люкс». Об этом говорится в пресс-релизе «Московского паркинга», поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в субботу, 3 августа.

По данным организации, среди нарушивших правила парковки оказалось 124 Porsche, 59 Jaguar, четыре Maserati, три Rolls-Royce, три Bentley, два Aston Martin и один Lamborghini.

Как уточнили в пресс-службе, неправильно припаркованные авто могли мешать проезду другого транспорта, проходу пешеходов, а также создавать аварийные ситуации. «Вне зависимости от того, насколько велика их стоимость, — правила парковки едины для всех, поэтому такие авто по решению инспекторов МАДИ и ГИБДД оперативно перемещаются на спецстоянки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо покрытия расходов на перемещение машины на эвакуаторе и хранения ее на спецстоянке, владельцам предстоит оплатить штраф за совершенное нарушение.

В мае владельца Maybach в Москве пристыдили за прикрытые номера. На развлекательном портале Pikabu появилась фотография, на которой запечатлены два Maybach, припаркованные на столичной улице. На одном из автомобилей прикрыты номера, а другой стоит с открытым багажником.

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