Владельца Maybach в Москве пристыдили за прикрытые номера

На развлекательном портале Pikabu появилась фотография, на которой запечатлены два Maybach, припаркованные на одной из московских улиц. На одном из автомобилей прикрыты номера, а другой стоит с открытым багажником.

«А как вы заработали на второй Майбах?» — озаглавил пост автор под ником Handofgod и сымитировал ответ владельца люксовой машины: «Я просто не платил за парковку первого. Коплю на третий. *закрывает номера на втором».

В комментариях пользователи обратили внимание на то, что на этом месте вообще нельзя парковаться. Перед перекрестом висит знак «Остановка запрещена», машины оттуда вывозят эвакуаторы.

«Скорее всего, это таксисты, а не наемные водилы. Сидят в центре, ждут заказов, пока мадишники не нарисовались, как только нарисуются — попрыгают в тачки и свалят», — предположил один из пользователей.

В середине марта мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей о тщетности уклонения от оплаты парковки. «Без платной парковки мы быстро вернемся к транспортному коллапсу, только еще в худшем виде», — сказал он.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!