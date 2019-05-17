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Владельца Maybach в Москве пристыдили за прикрытые номера

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Pikabu

На развлекательном портале Pikabu появилась фотография, на которой запечатлены два Maybach, припаркованные на одной из московских улиц. На одном из автомобилей прикрыты номера, а другой стоит с открытым багажником.

«А как вы заработали на второй Майбах?» — озаглавил пост автор под ником Handofgod и сымитировал ответ владельца люксовой машины: «Я просто не платил за парковку первого. Коплю на третий. *закрывает номера на втором».

В комментариях пользователи обратили внимание на то, что на этом месте вообще нельзя парковаться. Перед перекрестом висит знак «Остановка запрещена», машины оттуда вывозят эвакуаторы.

«Скорее всего, это таксисты, а не наемные водилы. Сидят в центре, ждут заказов, пока мадишники не нарисовались, как только нарисуются — попрыгают в тачки и свалят», — предположил один из пользователей.

В середине марта мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей о тщетности уклонения от оплаты парковки. «Без платной парковки мы быстро вернемся к транспортному коллапсу, только еще в худшем виде», — сказал он.

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