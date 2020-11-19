Московские медики сняли клип о работе во время пандемии

«Словами песни, идущими от самого сердца, мы хотели сказать спасибо всем тем, кто сейчас находится на передовой пандемии, отдает себя без остатка, исполняя профессиональный долг», — говорится в подписи к видео.

Главврач отметил, что некоторые кадры были сняты еще весной, во время первой волны инфекции. При этом в видео отражена не полная картина — там, по словам Вечорко, «очень смягченный вариант».

Ранее сообщалось, что подмосковные медики вылечили 98-летнюю пенсионерку с критическим поражением легких на фоне коронавируса.

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