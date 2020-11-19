Московские медики сняли клип о работе во время пандемии
Медики из Городской клинической больницы (ГКБ) №15 сняли клип о сложностях работы во время пандемии коронавируса. Видео на своей странице в Facebook поделился главный врач медучреждения Валерий Вечорко.
Музыкальной основой клипа стала песня «Тишины хочу» группы «Антиреспект». По словам врачей, она наиболее точно передает их внутренний настрой. Кадры отражают ежедневную работу медиков в «ковидных» госпиталях по всей России.
«Словами песни, идущими от самого сердца, мы хотели сказать спасибо всем тем, кто сейчас находится на передовой пандемии, отдает себя без остатка, исполняя профессиональный долг», — говорится в подписи к видео.
Главврач отметил, что некоторые кадры были сняты еще весной, во время первой волны инфекции. При этом в видео отражена не полная картина — там, по словам Вечорко, «очень смягченный вариант».
Ранее сообщалось, что подмосковные медики вылечили 98-летнюю пенсионерку с критическим поражением легких на фоне коронавируса.
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