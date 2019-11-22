Московские морозы в минувшую ночь побили 10-летний рекорд

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 10 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, пишут РИА Новости.

По его словам, минимальная температура в столице по данным на 8:00 утра на станции ВДНХ составила минус 10,6 градуса. «За последние 10 лет минимальная температура для даты 22 ноября была в 2014 году — минус 7,7 градуса, так что сегодня наименьшая температура как минимум за последние 10 лет», — сказал он.

Предыдущий существенный минус был зафиксирован в ночь на четверг, 21 ноября. Как отмечали синоптики, температура воздуха на метеостанции ВДНХ к 6:00 опустилась до минус 7,7 градуса.

В ближайшую неделю снега в столице не ожидается. Погода в городе близка к октябрьской, однако к концу месяца температура воздуха вернется в рамки климатической нормы.

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