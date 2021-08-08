Московские «ночные бабочки» обманули чувашских мужчин

В полицию Москвы обратился уроженец Чувашии с заявлением на местных проституток, обманувших его самого и его друзей. Мужчина обвинил «ночных бабочек» в мошенничестве. Об этом в воскресенье, 8 августа сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, вместе с двумя друзьями 2 августа заявитель отдыхал в одной из московских саун. В какой-то момент мужчины решили, что им необходимо женское общество. Девушек они нашли в интернете, вбив в поисковик запрос «путаны сауны». Через некоторое время к ним приехали две девушки. За свои услуги они попросили 17 тысяч рублей, которые заказчики тут же перевели им на карту.

«Однако после этого, по словам обиженных клиентов, коммуникация и сломалась. Девушки, усевшись за стол, попросили их чем-нибудь угостить. Однако жадные и нетерпеливые приятели отказались и заявили: “Вас не за этим сюда позвали”», — пишут администраторы канала.

Девушки подобного обращения не стерпели и вскоре сбежали от своих клиентов. Деньги, выплаченные вперед, они мужчинам не вернули. Друзья решили подать заявление в полицию.

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