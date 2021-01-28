Московские оружейные магазины заявили о требовании закрыться 31 января

В ближайшие выходные все московские оружейные магазины будут закрыты. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, владельцы магазинов получили распоряжение о временном закрытии от Росгвардии. Эту информацию подтвердили в компании Air-gun, также известно, что предписание ведомства получило руководство магазина «Кольчуга».

В магазине «Арсенал» «Интерфаксу» также сообщили, что 30 и 31 января сеть будет закрыта по распоряжению правоохранительных органов. «Недавно получили распоряжение о приостановке работы на этих выходных. Но в следующие работать будем», — сказал собеседник агентства.

Сотрудник магазина «Артемида» объяснил временное закрытие техническими причинами.

Позднее в Росгвардии сообщили, что не рассылали такие рекомендации, передает радиостанция «Говорит Москва».

В субботу, 23 января, на Пушкинской площади начали перекладывать плитку. Пушкинский сквер заставили пятью машинами московского паркинга, автобусом полиции и машинами «Автодора». На месте также дежурили сотрудники полиции.

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