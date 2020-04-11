Московские парковки сделали бесплатными для медработников

С понедельника, 13 апреля, в Москве отменяется плата за парковку для медицинских работников. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Департамента транспорта столицы.

Уточняется, что право на бесплатную парковку получат все работники, чьи списки были переданы в Депздрав Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе пропускного режима в столице с 13 апреля. Сначала пропуска выдадут для поездок на работу, далее — для поездок в других целях. В случае необходимости их придется получать и для передвижения внутри района.

Кроме того, в столице ограничат услуги каршеринга.

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