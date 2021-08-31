Московские проститутки обокрали жену клиента

Проститутки украли из квартиры 61-летнего жителя севера Москвы украшения и деньги его 44-летней супруги. Об инциденте рассказало издание «Московский комсомолец».

Так, мужчина вызвал домой двух девушек, пока его жена находилась в отъезде у родственников. После оказания секс-услуг они ушли, забрав с собой 1800 долларов США, 1000 евро, 6000 рублей, а также драгоценности стоимостью 500 тысяч рублей.

Обворованный клиент не смог признаться супруге, куда делись денежные средства и украшения, и заявил, что их квартиру ограбили. После обращения жены в полицию мужчина признался оперативникам, что вызывал в квартиру проституток. Как отреагировала на произошедшее его жена, не уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленниц — двух женщин 34 и 37 лет. Их доставили в отдел полиции.

Ранее в Москве работница секс-услуг обвинила клиента в изнасиловании и неуплате средств. По словам девушки, мужчина предпринял попытки задушить ее, а затем выгнал на улицу без денег.

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