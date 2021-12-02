Московские психологи попали под статью о доведении до самоубийства

Столичные следователи совместно с оперативными службами приступили к обыскам квартир сотрудников и активных участников «Московского тренингового центра». Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Уточняется, что в настоящий момент расследуется уголовное дело в отношении трех психологов и одновременно руководителей организации. Им заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), части 1 статьи 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан») и части 2 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Так же их деятельность попадает под часть 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По данными следствия, «Московский тренинговый центр» под руководством психолога Романа Тихонова его супруги, а также ее дочери начал функционировать на территории столичного региона в наале 2000-х. В организации применялась методика «лайфспринг» — трехуровневый психологический тренинг, опасный для психического здоровья и негативно воздействующий на личность. В результате чего в 2015 году одна из выпускниц покончила с собой.

Трое фигурантов скрылись от органов предварительного следствия. Сейчас они находятся в федеральном розыске.

Обыски проводятся у администраторов и активных участников центра по 11 адресам. Все они доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Расследование продолжается.

Ранее москвич сломал пальцы полицейскому, который прибыл для проведения обыска в его квартире. Мужчина не хотел пропускать стражей правопорядка на свою жилплощадь, поэтому закрыл входную дверь, когда рука одного из них находилась в дверном проеме.