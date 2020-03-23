Московские рестораны потеряли до 90 процентов выручки из-за коронавируса

В Москве некоторые рестораны потеряли до 90 процентов выручки из-за ситуации с коронавирусом, которая привела к снижению посещаемости заведений. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил ТАСС председатель комитета по развитию ресторанного бизнеса столичного отделения «Деловой России», общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса при бизнес-омбудсмене Москвы Сергей Миронов.

«Сейчас гастрономические рестораны потеряли до 90 процентов выручки. А те рестораны, которые имеют свою доставку (производители пиццы, суши) или более дешевый ценовой формат, смогли удержаться в небольшом падении — до 30-35 процентов. Но это тоже временно», — отметил он.

По словам Миронова, в настоящее время бизнес рассчитывает на государственные меры поддержки отрасли, в том числе признание ситуации форс-мажором. Таким образом появится возможность закрывать рестораны в арендованных помещениях, что сейчас невозможно по договору.

Накануне сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин отказался закрывать столичное метро на фоне распространения коронавируса. По его словам, метро остановить «вообще невозможно», иначе потом восстанавливать его придется минимум полгода.

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