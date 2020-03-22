Собянин отказался закрывать метро из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин отказался закрывать столичное метро на фоне распространения коронавируса. Об этом он заявил в воскресенье, 22 марта, в эфире телеканала «Россия 1».

«При любой ситуации метро будет работать», — заявил градоначальник, подчеркнув, что все слухи о якобы ведущейся властями подготовке к закрытию метрополитена являются «чушью и глупостями».

По словам Собянина, московское метро остановить «вообще невозможно», иначе потом восстанавливать его придется минимум полгода. «Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии», — пояснил мэр.

Ранее сообщалось, что сотрудники московского метрополитена начали обеззараживать тоннели. Специальные машины обрабатывают их раствором с антимикробным и противовирусным действием в ночное время.

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