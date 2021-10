Московские рестораны при отелях нашли способ обойти ковидные ограничения

Рестораны при московских отелях нашли способ обхода ковидных ограничений. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

С 28 по 7 ноября общепит в Москве, согласно указу мэра, может работать только навынос и доставку. Однако это не распространяется на заведения в гостиницах, которые продолжают работать для своих постояльцев. Этим воспользовались такие пятизвездочные отели, как The Ritz Carlton, Four Seasons и «Националь», а также комплекс Vnukovo Village.

Эти гостиницы начали предлагать постояльцам в социальных сетях «посвятить время отдыху», «обустроить личный кабинет для удаленной работы в Москве» и провести у них так называемый staycation — отдых с посещением ресторанов. К примеру, гости Four Seasons могут сходить в заведение Bystro, а The Ritz Carlton обещает в своем Instagram камерный ужин на крыше в O2 Lounge by Genesis. Для этого необходимо заселиться в номер отеля на любое количество дней или на один вечер ради посещения ресторана.

Кроме того, источник сообщил, что отельные рестораны и бары подготовили для гостей собственные программы и закрытые вечеринки.

Ранее в сети появилось видео из столичного метро, опустевшего в нерабочие дни. Кто-то предположил, что многие россияне во время длинных выходных пересели за руль.