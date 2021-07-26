Московские рестораторы обратились к Собянину с просьбой

Рестораторы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой еще больше ослабить ограничительные меры и отменить требование об обязательном ношении перчаток в общепите. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо председателя комитета «Деловой России» по ресторанному бизнесу.

В письме говорится, что перчатки никак не помогают уменьшить риск коронавируса, зато могут вызвать на руках аллергию и дерматит, если не снимать их длительное время. Более того, еще в июне 2020 года главный санитарный врач Москвы заменил обязательное ношение перчаток на обработку и мытье рук. Соответствующее распоряжение выпустил департамент торговли и услуг столицы.