Московские рестораторы обратились к Собянину с просьбой
Рестораторы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой еще больше ослабить ограничительные меры и отменить требование об обязательном ношении перчаток в общепите. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо председателя комитета «Деловой России» по ресторанному бизнесу.
В письме говорится, что перчатки никак не помогают уменьшить риск коронавируса, зато могут вызвать на руках аллергию и дерматит, если не снимать их длительное время. Более того, еще в июне 2020 года главный санитарный врач Москвы заменил обязательное ношение перчаток на обработку и мытье рук. Соответствующее распоряжение выпустил департамент торговли и услуг столицы.
Сейчас в законе остается правовая лазейка, которая все равно позволяет штрафовать владельцев ресторанов. В законе мэра «О введении режима повышенной готовности» осталось требование о том, что сотрудники общепита обязательно должны обслуживать посетителей в перчатках.
Рестораторы просят Собянина устранить это противоречие и ввести единые требования. На сегодняшний день общепит продолжают штрафовать на значительные суммы — до 300 тысяч рублей.
Ранее мэр обратился к владельцам общепита после отмены QR-кодов. Он поблагодарил рестораторов и отметил, что коды помогли мотивировать москвичей на вакцинацию.
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