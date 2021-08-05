Московские сатанисты совершили ритуальные убийства

Московские сатанисты Андрей Трегубенко и Ольга Большакова признались в двух ритуальных убийствах в Ленинградской области и Карелии. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, изначально москвичей задержали за наркотики, но в отделении полиции пара призналась в двух убийствах, расчленении и каннибализме. Уточняется, что жертвы вместе с Трегубенко и Большаковой увлекались эзотерикой и доверяли им. В итоге злоумышленникам удалось выманить двух своих знакомых в лес под предлогом проведения обряда. Погибшие не подозревали, что станут жертвами ритуального убийства.

Как сообщает канал, преступление произошло пять лет назад. Все это время жертвы считались пропавшими без вести, но единомышленники Трегубенко и Большаковой знали, что случилось на самом деле, и обсуждали детали между собой.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее Следственный комитет России прокомментировал слухи о появлении в Москве серийного убийцы Валерия Андреева. Маньяк считается одним из самых опасных непойманных преступников, предполагаемое число его жертв превышает сотню.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!