СКР прокомментировал информацию о появлении орского маньяка в Москве

Следственный комитет России (СКР) не подтвердил информацию о появлении орского маньяка Валерия Андреева в Москве и Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя главного управления криминалистики ведомства Зигмунда Ложиса.

Ранее в СМИ появилась информация от различных свидетелей, которые якобы видели Андреева в Москве и Московской области. К примеру, студентка из Подмосковья сообщила, что встретила преступника в автобусе в Одинцово. Ложис прокомментировал появившиеся слухи: «Конечно же, эта информация проверяется, но сейчас подтверждений данным сведениям нет».

На сегодняшний день Андреев считается одним из самых опасных непойманных преступников и самым разыскиваемым маньяком по версии Интерпола. В СКР предполагают, что на его счету числятся сотни жертв.

В марте «Газета.ру» сообщила, что ориентировки с данными «орского маньяка» разослали в столичные отделения полиции. За помощь в розыске Андреева в МВД пообещали вознаграждение в один миллион рублей.

Ранее в Москве задержали маньяка, орудовавшего в парке «Лосиный остров». Мужчину обвинили в нескольких нападениях на женщин и изнасилованиях.

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