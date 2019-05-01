Московские светофоры перенастроили в пользу пешеходов

В Москве на 70 наземных переходах в пределах Садового кольца до 5 мая перенастроили светофоры в пользу пешеходов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения.

«Жителям города придется гораздо меньше ждать зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу», — говорится в сообщении. Отмечается, что такие режимы будут использовать каждые выходные.

Ранее также сообщалось, что москвичи смогут бесплатно парковаться на всей улично-дорожной сети города с 1 по 4 мая. Автомобиль можно будет оставить на любой улице, включенной в зону столичного парковочного пространства, в том числе и там, где действует тариф 380 рублей в час.

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