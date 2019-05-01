Парковка в Москве стала бесплатной на четыре дня

Жители Москвы смогут бесплатно парковаться на всей улично-дорожной сети города с 1 по 4 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, автомобиль можно будет оставить на любой улице, включенной в зону столичного парковочного пространства, в том числе и там, где действует тариф 380 рублей в час. Плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме. 5 мая парковки будут работать по режиму обычного воскресного дня.

Ранее сообщалось, что парковки будут бесплатными также 9-12 мая. В праздничные дни маршруты наземного городского транспорта будут работать по расписанию выходного дня с выпуском наибольшего количества подвижного состава в дневное время с 12:00 до 19:00.