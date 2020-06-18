Московские таксисты начнут обеззараживать машины после каждого клиента

В Москве всех таксистов обязали обеззараживать машины после каждого клиента, а также иметь при себе защитные маски, перчатки и антисептики. Соответствующий приказ по мерам борьбы с коронавирусной инфекцией столичный департамент транспорта опубликовал в четверг, 18 июня, в своем Telegram-канале.

По новым правилам, после выполненного заказа таксист должен самостоятельно дезинфицировать собственный автомобиль. Кроме того, ежедневно машины будут вымываться на специально оборудованных постах с использованием химических средств.

Перед началом работы таксистам будут измерять температуру. Во время смены они будут обязаны менять маски и перчатки не реже одного раза в три часа, заявили в ведомстве.

Отмечается также, что через каждые 15 дней 10 процентов водителей, выбранных из реестра компаний такси, будут направлять на анализы, чтобы пресечь развитие коронавирусной инфекции как можно раньше. Уточняется, что после этого данные о результатах тестирования собираются вносить в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) Москвы.

В начале июня представители агрегаторов такси объяснили, почему резко выросли цены за услуги передвижения по Москве. По их мнению, это связано с повышенным спросом «в конкретной точке в конкретное время». В сервисе «Яндекс. Такси» заявили, что это произошло из-за сильных дождей, которые застали горожан в мае и начале июня.

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