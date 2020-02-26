Московские таксисты стали зарабатывать втрое меньше

В 2019 году средний доход водителя такси в Москве в день составил почти 1400 рублей, что втрое меньше, чем в 2012-м. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.

Специалисты связали данную тенденцию с выросшей популярностью агрегаторов заказа такси. При их отсутствии суточная чистая выручка водителей возросла бы в два раза. При этом именно благодаря агрегаторам в столице увеличился спрос на такси за последние несколько лет. Это объясняется и уменьшившимся средним чеком поездки: 484 рубля в 2019 году против 696 рублей в 2012-м.

В начале февраля сообщалось, что в Москве в 2020 году планируется ввести систему, которая ограничит продолжительность рабочего дня таксистов 8-10 часами и не позволит им по истечении этого времени переключаться на другой агрегатор. Система будет связана с базой данных ГИБДД, что позволит увидеть наличие водительских прав и страховки у каждого водителя.

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