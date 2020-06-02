Московские таксисты захотели стать водителями автобусов

Около 100 московских таксистов согласились работать в ГУП «Мосгортранс» — им предложили ставки водителей автобусов и электробусов. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в пресс-службе оператора столичного городского транспорта, передает агентство «Москва».

Мосгортранс собирается направить новых сотрудников на переквалификацию в собственный учебно-курсовой комбинат. «Теоретические и практические занятия проводят инструкторы с многолетним опытом работы — они помогут получить нужную категорию прав», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что там же, на территории комбината, будет проходить практика.

29 мая сообщалось о таксисте в Москве, который спас девушку из заточения. Ее удерживали двое мужчин. Позже они были задержаны, а пострадавшая написала заявление об изнасиловании.

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