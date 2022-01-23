Московские власти опровергли данные о качестве новой униформы для медиков

В департаменте здравоохранения Москвы прокомментировали «Мосленте» появившуюся в СМИ информацию о том, что столичные врачи начали массово жаловаться на качество новой униформы, и опровергли ее.

Стало известно, что в разработке формы наиболее активное участие принимали сами врачи и медицинские сестры. Для них были созданы различные комплекты, в которые вошли длинные и короткие белые халаты, брюки, топы, поло и джемперы, а также кожаные сабо и полуботинки. «При моделировании были учтены различные фасоны, материалы и цвета одежды и обуви с учетом специфики разных медицинских специальностей. Такие важные детали и нюансы, например, расположение карманов, длина халата, фасон воротников, манжетов, застежек — всему уделяется самое большое внимание», — отметили власти.

Уточняется, что одежда и обувь производятся по государственным стандартам с использованием гипоаллергенных материалов. На данный момент новую форму получили уже более 100 тысяч медицинских работников, и у каждого сотрудника есть возможность оставить свои пожелания и предложения.

«Информация о якобы массовых жалобах не соответствует действительности и не имеет подтверждения. Надо отметить, что за все время реализации проекта, отзывы, когда сотрудники по каким-либо причинам просили заменить форму, были единичными. Каждый такой случай разбирается детально», — резюмировали в ведомстве.

Ранее в сети появилась информация о жалобах московских врачей на новую униформу.