Московские врачи спасли упавшего на мангал мальчика

Московские врачи спасли упавшего на мангал четырехлетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Во время пикника мальчик по имени Андрей упал на мангал и сильно рассек правую руку в районе плеча. Его родители до приезда врачей смогли наложить немного выше раны жгут, сделанный из подручных средств.

Однако ребенок все равно потерял много крови, так как «практически полностью перебил артерию и повредил венозный кровоток». Мальчика госпитализировали в Морозовскую детскую больницу в состоянии геморрагического шока. Кроме того, медики констатировали ожог второй степени.

В реанимации ребенка прооперировали, восстановив целостность артерий и также наложив швы на раны. «Это технически непростая операция, учитывая малый диаметр и характер повреждения сосудов. Нам удалось полностью восстановить кровоток по руке», — рассказал сердечно-сосудистый хирург Алексей Бедин.

«Андрей уже дома. Мальчик чувствует себя хорошо, все раны заживают, — заявили в департаменте. — Подвижность в плечевом суставе сохранена».

20 июля сообщалось, что в городе Ступино Московской области врачи смогли спасти годовалого ребенка, выпившего жироочиститель. Отмечается, что мать мальчика вышла из комнаты на минуту, но и этого хватило, чтобы он смог отравиться и обжечься. Ребенка госпитализировали с ожогом губ и ротоглотки.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!