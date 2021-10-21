Московский бизнесмен за сутки устроил две драки и ДТП

Столичный бизнесмен с перцовым баллончиком за сутки устроил в Москве две драки и одно ДТП. Подробности сообщил телеканал РЕН ТВ.

Предприниматель попал в первое ДТП во дворе дома на Маломосковской улице, врезавшись в припаркованную машину. После этого между водителями завязалась потасовка. Пострадавший рассказал, что бизнесмен угрожал ему перцовым баллончиком. После этого владелец припаркованной машины обратился в полицию.

Следующим утром бизнесмен подрался с охраной жилого комплекса (ЖК). Мужчина заявил, что сотрудники ЖК избили его и он является потерпевшим. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер наблюдения и устанавливают обстоятельства.

Ранее подросток открыл стрельбу на Болотной площади в Москве, после чего подрался с компанией молодых людей. Одного из пострадавших госпитализировали.