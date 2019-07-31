Москвичи пережили еще одну холодную ночь

Ночь на среду, 31 июля, стала самой холодной за текущий месяц в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Так, специалисты зафиксировали на метеостанции ВДНХ 8,3 градуса тепла. Последний раз в Москве такая же температура была в ночь на 4 июня.

Согласно прогнозам синоптиков, 31 июля в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до 16 градусов.

До этого самой холодной ночью июля стала предыдущая, 30 июля. Тогда специалисты зафиксировали плюс 9,5 градуса тепла.

Ранее в июле метеорологи посоветовали москвичам достать из гардероба теплую одежду из-за резкого похолодания. В свою очередь врачи рекомендуют заниматься физическими упражнениями и пить чай с ромашкой, чтобы справиться с хандрой из-за дождливого лета.

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