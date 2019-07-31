Сегодня в 10:27

Москвичи пережили еще одну холодную ночь

Новости /
Фото: Андрей Бородулин / «Коммерсантъ»

Ночь на среду, 31 июля, стала самой холодной за текущий месяц в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Так, специалисты зафиксировали на метеостанции ВДНХ 8,3 градуса тепла. Последний раз в Москве такая же температура была в ночь на 4 июня.

Согласно прогнозам синоптиков, 31 июля в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до 16 градусов.

До этого самой холодной ночью июля стала предыдущая, 30 июля. Тогда специалисты зафиксировали плюс 9,5 градуса тепла.

Ранее в июле метеорологи посоветовали москвичам достать из гардероба теплую одежду из-за резкого похолодания. В свою очередь врачи рекомендуют заниматься физическими упражнениями и пить чай с ромашкой, чтобы справиться с хандрой из-за дождливого лета.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.