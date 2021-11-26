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Московский клуб остановил продажу билетов на концерт Моргенштерна

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Московский клуб остановил продажу билетов на концерт Моргенштерна
Фото: @morgen_shtern

Московский клуб Gipsy временно остановил продажу билетов на ближайший концерт рэпера Алишера Моргенштерна. Об этом сообщается на сайте организаторов.

Концерт должен был состояться в пятницу, 26 ноября. Причины приостановки продаж не объясняются.

Ранее появились сведения, что московский ресторан рэпера Алишера Моргенштерна Kaif Provenance закрыли на неопределенный срок после внеплановой проверки. По информации источника, в баре ресторана алкоголь продавался без лицензии. Позже в заведении опровергли эти сообщения.

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