Московский клуб остановил продажу билетов на концерт Моргенштерна

Московский клуб Gipsy временно остановил продажу билетов на ближайший концерт рэпера Алишера Моргенштерна. Об этом сообщается на сайте организаторов.

Концерт должен был состояться в пятницу, 26 ноября. Причины приостановки продаж не объясняются.

Ранее появились сведения, что московский ресторан рэпера Алишера Моргенштерна Kaif Provenance закрыли на неопределенный срок после внеплановой проверки. По информации источника, в баре ресторана алкоголь продавался без лицензии. Позже в заведении опровергли эти сообщения.