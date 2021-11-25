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В ресторане Моргенштерна в Москве опровергли информацию о закрытии
Фото: @kaif.provenance
В московском ресторане рэпера Алишера Моргенштерна Kaif Provenance опровергли информацию о закрытии. Об этом сообщило издание «Подъем».
«Мы работаем в штатном режиме: кухня, бар — все функционирует. Единственное, у нас крепкий алкоголь проходит проверку проверяющими органами. Вот и все. Данных о закрытии у нас нет», — пояснили в заведении.
Ранее появились сведения, что Kaif Provenance закрыли на неопределенный срок после внеплановой проверки. По информации источника, в баре ресторана алкоголь продавался без лицензии.