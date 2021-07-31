Московский охранник пытался наказать пробравшихся в детсад через забор школьниц

«Мой муж побежал разбираться, но девочки убежали, и мужик ретировался», — написала автор поста и рассказала, что о месте работы нападавшего ее мужу сообщил прохожий: охранник якобы хотел проучить школьниц за то, что те часто пробирались на территорию детского сада через забор.

В комментариях сочли историю странной. Одна из подписчиц рассказала, что в ближайшем детском саду последние несколько лет охранниками работают только женщины. «Никаких охранников-мужчин, тем более тех, кто "слегка не в себе", у нас не было. В любом случае, надо разбираться», — написала москвичка.

Ранее охранников обвинили в прорыве трубы в одном из московских домов. В ответ на жалобу одной из жительниц на поломку, которую не могут устранить уже полгода, сотрудники управляющей компании заявили, что во всем виновата охрана, чьи сотрудники принимали душ на крыше.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!