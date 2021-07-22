Прорыв трубы в московском доме объяснили принимавшими душ на крыше охранниками

Жительница Дмитровского района Москвы пожаловалась на бездействие сотрудников управляющей компании и представителей застройщика. Москвичка рассказала изданию «Наш Север» о прорыве трубы в новостройке, последствия которого не могут решить уже полгода.

Вину за прорыв трубы сотрудники управляющей компании переложили на охранников, которые, по их словам, принимали душ на крыше, чем и вызвали поломку.

По словам хозяйки квартиры, еще в феврале текущего года она посетила помещение вместе с представителем местного «Жилищника» для того, чтобы проверить, как доделывают ремонт, однако женщину ждал неприятный сюрприз.