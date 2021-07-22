Прорыв трубы в московском доме объяснили принимавшими душ на крыше охранниками
Жительница Дмитровского района Москвы пожаловалась на бездействие сотрудников управляющей компании и представителей застройщика. Москвичка рассказала изданию «Наш Север» о прорыве трубы в новостройке, последствия которого не могут решить уже полгода.
Вину за прорыв трубы сотрудники управляющей компании переложили на охранников, которые, по их словам, принимали душ на крыше, чем и вызвали поломку.
По словам хозяйки квартиры, еще в феврале текущего года она посетила помещение вместе с представителем местного «Жилищника» для того, чтобы проверить, как доделывают ремонт, однако женщину ждал неприятный сюрприз.
«Мы подходим к квартире, открываем дверь, и там "картина маслом": перед нами вода, потолок навесной рухнул, обои все отклеены. С левой стороны там находятся счетчики, и они были полностью залиты водой», — рассказала москвичка.
Женщина обратилась в «Жилищник» с просьбой решить данную проблему. Там ей пообещали устранить последствия потопа, однако спустя несколько месяцев проблема так и остается нерешенной. «Сначала они хотели свалить это все на охранников: якобы охранники мылись на крыше, вот все и затопило. Но я им говорю: "Зачем охранникам мыться на крыше, если у них на первом этаже своя душевая?" А потом все-таки выяснилось, что трубу на чердаке прорвало», — объяснила потерпевшая.
Ранее москвичка пожаловалась на вибрацию в квартире. По ее словам, из-за странного явления она стала плохо спать по ночам. Женщина попросила попросила помощи у неравнодушных людей.
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